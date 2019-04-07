القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شرطي مصري وسائق صباح اليوم الأحد، في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، وذلك في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما قالت مصادر أمنية وقضائية لفرانس برس.
وأكدت المصادر أن نقيبا وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا "في هجوم بالرصاص" استهدف الحافلة التي كانت تقوم بـ"دورية عادية" في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.
ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم، الذي أسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.
وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور قواته بالبحث عن الجناة وتحديد دوافعهم. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش عام 2013، تستهدف مجموعات متطرفة بانتظام قوات الأمن في شمال سيناء، ونادرا ما تقع هجمات بالقاهرة.
وقتل مئات من رجال الشرطة في الاشتباكات في شمال سيناء، حيث يقوم الجيش بعملية عسكرية واسعة النطاق منذ شباط/فبراير 2018، تستهدف بالأساس "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش".
وبحسب السلطات، قتل قرابة 600 مسلحا و40 جنديا على الأقل منذ بدء هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي مصري وسائق بهجوم مسلح بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.