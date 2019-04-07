شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكشف أسباب أزمة الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

قال اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأنه في الآونه الأخيرة ظهرت أزمة الغاز المنزلي. وأضاف البحسني في حوار خاص "لليمن العربي" بأنه حاول أن يطوق هذه الأزمة، مؤكداً بأن هذة الازمة متعلق بمصدر التوريد من مأرب. كما كشف محافظة حضرموت بأنهم يواجهون صعوبات مع مأرب في عملية استئناف عملية الغاز المنزلي إلي المحافظة بشكل كافي، مؤكداًُ بأن هذة المشكلة في طريقها للحل قبل شهر رمضان.

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