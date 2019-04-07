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البحسني يكشف في حوار خاص المشاريع التي رأت النور بمحافظة حضرموت

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قال اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأنه في ظل ظروف الحرب الصعبة، رأتحضرموت  النور لمشاريع كبيرة .

وأضاف في حوار خاص "لليمن العربي" بأن من ضمن المشاريع التي رأت النور ، محطة الكهرباء الغازية والتي تم انشائها والذي يعد مشروع حيوي.

كما أكد بأن هناك افتتاح طرق هامة، كم تم انشاء جامعة في سيئون وتمكن مع الرئيس والحكومة بانشائها والعديد من المرافق الصحية وافتتاح العديد من المدارس.

وفي الصحة أكد بأن هناك تأهيل للعديد من المستشفيات ، كما تم اعادة ترميم المحاكم التي دمرتها القاعدة.

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