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البحسني يكشف الأسباب في عملية تحرير حضرموت

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قال اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأن الوضع في حضرموت كان في البداية سيء، نتيجة لاستيلاء العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة على مدن ساحل حضرموت.

وتحدث في حوار خاص "لليمن العربي" بأنه كان لابد من تحرير المدن، مؤكداً بأن تواجد العناصر الإرهابية في المدن تخلق بؤر في الأحياء السكنية والمناطق الإقتصادية.

وأكد بأنهم قاموا بالتصدي للعناصر الإرهابية، من قبل القوات المدربة جيداً والتي لهم خبره كبيرة في العمل العسكري.

كما أشاد بمواطني حضرموت والتي سهلت العملية الأمنية. 

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