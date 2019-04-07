شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج تكشف دور المال القطري في إنجاح خطة نتنياهو بإنقسام الفلسطنيين والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة الخليج الإماراتية، دور المال القطري الذي يسمح الإحتلال الإسرائيلي بدخوله إلى قطاع غزة في إنجاح خطة نتنياهو بإنقسام الفلسطنيين .

وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها بعنوان "صفقة نتنياهو" أن التسوية المفترضة التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، التي أطلق عليها صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني - "الإسرائيلي"، ليست في الحقيقة "صفقة" أمريكية، إنها صفقة "إسرائيلية" بامتياز يتم الترويج لها وتجهيزها من خلال الإدارة الأمريكية، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على فرضها.. لافتة إلى أنه تم تأجيل إعلانها أكثر من مرة تلبية لطلب نتنياهو بعد أن وضع تعديلات أساسية عليها تلبي مطالبه بحيث أصبحت تحمل بصماته.

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وأشارت إلى أن صاحب الصفقة هو بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، وهو الذي وضع خطوطها العريضة والوحيد على ما يبدو الذي يعرف تفاصيلها خارج الفريق الأمريكي الذي يتولى الترويج لها، والذي يقوده جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لشؤون المنطقة.

وقالت إن مختصر ما أعلنه نتنياهو، أن لا دولة فلسطينية، وبالتالي لن تكون القدس عاصمة لهذه الدولة، وأن المستوطنات باقية في الضفة الغربية، وأن منطقة الأغوار ستبقى تحت سيطرة "إسرائيل"، بمعنى أن كل الضفة الغربية لن تعود إلى الفلسطينيين، بل هو يرى في الانقسام الفلسطيني مصلحة "إسرائيلية"، ويرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة .

وأضافت "لذا هو يشجع "حماس" على الانفصال، ويرى في المال القطري الذي يسهل دخوله إلى القطاع تثبيتاً للانقسام وتشجيعاً على استدامة الهدوء! وتساءلت "الخليج " في ختام افتتاحيتها ماذا أعد الفلسطينيون والعرب لمواجهة "الصفقة" عند إعلانها؟ وهي التي تنسف كل مرتكزات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتلغي كل مضامين "مبادرة السلام العربية"، وتتجاوز المقررات الأخيرة للقمة العربية التي عُقدت في تونس، التي تؤكد عروبة القدس، وقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من كل الأرض العربية، وتكرّس الاحتلال أمراً واقعاً، وتشرع الاستيطان، وتعلن تصفية القضية الفلسطينية.. مضيفة وهل حسب القادة العرب في قمتهم الأخيرة حساباً لما هو آت من واشنطن في مقبل الأيام؟" .