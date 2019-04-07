شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يتجه إلى صنعاء في مهمة إنقاذ إتفاق السويد من تعنت الحوثيين والان مع التفاصيل

من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء للاجتماع بقيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية بعد تأجيل اللقاء عدة مرات، في مسعى لإنقاذ اتفاق ستوكهولم.

وقالت مصادر محلية، أن المبعوث الأممي، يرافقه الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، سيبحثان مع قادة المليشيا تطبيق المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، والتي تتضمن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المرتبطة بالمرافق الإنسانية.

ويقود مارتن جريفيث محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة (غرب)، وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل/نيسان الجاري.

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وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي لـ"العين الإخبارية" إن زيارة جريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار جولة إقليمية دشنها من الرياض.

وعلى الرغم من التعنت الحوثي؛ فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات بالخطة الأممية للانسحاب، تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.

وتواصل مليشيا الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبالتزامن مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذه، صعدت المليشيا الانقلابية عسكريا بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوب الحديدة.