شكرا لقرائتكم خبر عن زين الأردن تدعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين للعام التاسع والان مع التفاصيل

تواصل شركة زين الأردن، دعمها للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بالعاصمة عمان .

ووقع الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، اتفاقية لدعم المصابين العسكريين في منصة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال.

وأكد الأمير مرعد شركة زين الأردن على أهمية الدعم المستمر من قبل شركة زين للهيئة والدور المهم للشركات الوطنية في دعم جهود الهيئة، لتنفيذ رؤيتها الرامية إلى إيجاد حياة كريمة للمصابين العسكريين، وتحقيق رسالتها المتمثلة في العمل المتواصل لتوفير أفضل خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين.

يذكر ان دعم شركة زين الأردن بدأ منذ العام 2010-، بتقديم العديد من أوجه الدعم للمصابين العسكريين، حيث تقدم منحتين دراسيتين لأبناء المصابين العسكريين، كما تطلق في كل عام حملة الشتاء لتوزيع طرود الخير لمنتسبي الهيئة، بالإضافة إلى المساعدات النقدية التي تقدمها للمصابين العسكريين من خلال الهيئة، والعروض الخاصة بالعسكريين، التي تقدمها زين لمنتسبي الهيئة.