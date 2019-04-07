إنفجار خط لأنبوب غاز غرب إيران

انفجر خط لأبوب غاز في محافظة كرمانشاه، غرب إيران، حسبما أعلن مدير عام "إدارة الأزمات" في المحافظة جلل بالائ .

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" اليوم الأحد، عن جليل بالاىء قوله مساء السبت، إنه "من المرجح أن "كون انهيار التربة الناجم عن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الأيام الأخيرة وراء حادث انفجار أنبوب الغاز إلا أن الخبراء يعملون على دراسة الموضوع لتحديد السبب بدقة".

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال حاكم محافظة كرمانشاه فضل الله رنجبرن إن "الحادث وقع في مرتفعات فيروزآباد وتفصله مسافة عن القرى الموجودة في المنطقة".

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وأشار إلى استمرار اشتعال النيران في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في جنوب إيران بعد الفيضانات والعواصف التي ضربت مناطق عديدة من البلاد، كما تسبب انهيار أرضي في محو قرية كاملة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن وزير الصحة سعيد ناماكي، قوله إن "جميع الضحايا لقوا حتفهم في مدينة شيراز، عاصمة محافظة فارس.

وقال الوزير إن "100 شخص آخرين في شيراز أصيبوا، 28 منهم في حالة خطيرة".