الارشيف / اخبار العالم

مصرع جنود إيرانيين في إنفجار بطارية غواصة عسكرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جنود إيرانيين في إنفجار بطارية غواصة عسكرية والان مع التفاصيل

لقي قُتل ثلاثة جنود إيرانيين، أمس السبت، مصرعهم جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وقع الانفجار في مركز للصناعات البحرية التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندر عباس، وفقاً ل «روسيا اليوم».

Advertisements

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حول تفاصيل الانفجار وحجم الخسائر.

فيما قال قال مراسل RT أن الحادث وقع ظهر يوم السبت عند قيام هؤلاء الكوادر الفنيين بعملية تصليح أساسية لزورق.

وقدمت منظمة الصناعة البحرية الإيرانية في بيان تعازيها بمقتل هؤلاء الكوادر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع جنود إيرانيين في إنفجار بطارية غواصة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا