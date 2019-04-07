شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جنود إيرانيين في إنفجار بطارية غواصة عسكرية والان مع التفاصيل

لقي قُتل ثلاثة جنود إيرانيين، أمس السبت، مصرعهم جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وقع الانفجار في مركز للصناعات البحرية التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندر عباس، وفقاً ل «روسيا اليوم».

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ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حول تفاصيل الانفجار وحجم الخسائر.

فيما قال قال مراسل RT أن الحادث وقع ظهر يوم السبت عند قيام هؤلاء الكوادر الفنيين بعملية تصليح أساسية لزورق.

وقدمت منظمة الصناعة البحرية الإيرانية في بيان تعازيها بمقتل هؤلاء الكوادر.