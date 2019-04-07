شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إيراني يزور فنزويلا المضطربة سياسياً والان مع التفاصيل
يزور وفد إيراني، اليوم الأحد، فنزويلا المضطربة سياسياً لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الوضع هناك، على حد قول وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ .
وقالت الوكالة أن الوفد الإيراني سيترأسه مساعد وزير الخارجية والمدير العام للشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند .. مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة إجراء محادثات سياسية حول الوضع الحالي في فنزويلا، وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين الصديقين .
وكان بهاروند، قد أبلغ في آذار/مارس الماضي أن إيران تعارض أي أعمال أحادية الجانب ضد فنزويلا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقال ”نحن مقتنعون بضرورة احترام الدستور الفنزويلي ومعارضة أي أعمال أحادية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مثل التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد وكان التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية هو موقف إيران”.
وتعتبر إيران أن حكومة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو شرعية.
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