شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي بالقاهرة عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والطلاب الحضارم والان مع التفاصيل
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بالقاهرة عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية وأبنائه الطلاب الحضارم الدارسين في جمهورية مصر العربية بحضور رجل الاعمال الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان ، الذين ناقش معهم المحافظ أوضاع المحافظة ووضعهم أمام جهود السلطة المحلية لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات بشكل عام .
وتعرّف المحافظ على سير الدراسات العليا للطلاب الحضارم ، متمنياً لهم التوفيق ، وحاثاً إياهم على مضاعفة الاجتهاد لتشريف أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم وتشريف حضرموت والعودة لخدمتها .
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي بالقاهرة عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والطلاب الحضارم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.