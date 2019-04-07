شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 مدنيين بقصف حوثي على حي سكني في تعز والان مع التفاصيل
أُصيب خمسة مدنيين بينهم أطفال ونساء، مساء السبت، بقصف لميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف حياً سكنياً شمال غربي مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في شارع الخمسين بتعز سقطت على "حي مدينة النور" مما أسفر عن إصابة امرأتين وثلاثة أطفال.
وذكرت أن المصابين هم، قمر منير علي ثابت 4 سنوات، أمير علي ثابت محمد 12 سنة، بدرية محمد حسين إبراهيم 50 سنة، نسيم مهيوب سعيد محمد سعد 45 سنة، ولطف بدر أحمد محمد 11 سنة.
وأضافت المصادر أن أغلب الجرحى إصاباتهم خطرة وتم إسعافهم في المستشفيات بمدينة تعز.
وبحسب المصادر، فإن القصف تسبب بأضرار في العديد من السيارات وبعض منازل المدنيين.
وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها للأحياء السكنية بمدينة تعز متسببة في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والمحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 مدنيين بقصف حوثي على حي سكني في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.