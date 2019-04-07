شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولات تقدم مليشيا الحوثي شرق الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مواقعه بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة. Advertisements وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وعناصر حوثية متسللة أسفرت عن تدمير مردعة وعربة قتالية وإجبار مسلحي الحوثي على التراجع والفرار، بحسب “موقع سبتمبر”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات متقطعة منذ ليل الخميس الماضي في محاولة لاخترق دفاعات الجيش اليمني في عدة جبهات في مديريتي حيس والتحيتا وسط حشد مستمر لعناصرها وعتادها الحربي إلى جبهات الساحل الغربي والتي تستقدمها من عدة مناطق. واستهدف الحوثيون وبشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بشارع صنعاء شرقي المدينة والتي سبق وأن حررتها قوات الجيش الوطني وتتمركز عند أطرافها.

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