الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية إلى مواقعه بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جندي في صفوف الجيش اليمني - أرشيفية
أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات لتسلل عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقع تابعة له في محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري إن عناصر مليشيا الحوثي حاولت التقدم بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرقي مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وعناصر حوثية متسللة أسفرت عن تدمير مدرعة وعربة قتالية وإجبار الانقلابيين على التراجع والفرار، بحسب موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات متقطعة منذ الخميس الماضي في محاولة لاخترق دفاعات الجيش اليمني في عدة جبهات في مديريتي حيس والتحيتا وسط حشد مستمر لعناصرها وعتادها الحربي إلى جبهات الساحل الغربي التي تستقدمها من عدة مناطق.
ويستهدف عناصر الحوثي بشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بشارع صنعاء شرقي المدينة، والتي سبق أن حررتها قوات الجيش اليمني وتتمركز عند أطرافها.
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