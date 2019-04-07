اتهام رجل من نيويورك بالتهديد بقتل إلهان عمر النائبة المسلمة بالكونجرس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر

قال مدعون اتحاديون بالولايات المتحدة إن رجلا من نيويورك (55 عاما) اعتقل ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

وقال الادعاء إن كارلينيو تحدث هاتفيا مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس آذار وسأله: "هل تعمل لصالح الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل لحسابها؟ إنها إرهابية. سأطلق رصاصة على جمجمتها".

وقالت وزارة العدل إن التهديد أحيل لشرطة الكونجرس التي بدأت تحقيقا بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

وبحسب إفادة من عميل خاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، بدا كارلينيو غاضبا أثناء المكالمة لكنه ذكر اسمه وطريقة الاتصال به.

وأضاف العميل الخاص أن كارلينيو قال للمحققين في منزله إنه "وطني يحب الرئيس ويكره المسلمين المتطرفين في حكومتنا".

ومثل كارلينيو أمام المحكمة في جلسة إجرائية يوم الجمعة وهو محتجز حاليا لحين عقد جلسة أخرى في العاشر من أبريل نيسان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن إلهان.

وإلهان عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وتم انتخابها في نوفمبر تشرين الثاني لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونجرس.