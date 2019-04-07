شكرا لقرائتكم التحالف يقصف معسكرا للحوثي في ضاحية شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في ضاحية سعون شرق العاصمة صنعاء. وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حولت المعسكر إلى مركز تدريبي لعناصرها، ومخزناً للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية شرق المدينة. Advertisements وكانت طائرات التحالف استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ذات المنطقة. وكانت مصادرنا أفادت بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد. وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

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