شكرا لقرائتكم غارات للجيش الليبي على مواقع للميليشيات جنوب العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادرنا بأن طيران الجيش الليبي شن غارات، الأحد، على مواقع تشكيلات مسلحة جنوب طرابلس.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا إجلاء مجموعة من قواتها من ليبيا.

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن في مقابلة مع قناة "الحدث" أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج فشل في نيل الثقة من البرلمان، ولم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية، وقال "حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة".

جاء ذلك بعد دقائق من تصريحات متلفزة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، السبت، أكد فيها أن المجلس "قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام"، مضيفاً: "حفتر أعلن الحرب علينا، ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة والتعامل مع أي تهديد من شأنه زعزعة الاستقرار".

وقبل ذلك، أكد المسماري، في مؤتمر صحافي، أن "هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك".

وشدد المسماري على حرص الجيش الليبي على تجنب استخدام السلاح الثقيل في المعارك حفاظا على أرواح المدنيين.