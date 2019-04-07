ترامب: اتخذت قراري بشأن الجولان بعد درس سريع في التاريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه اتخذ القرار المثير للجدل بالاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1981 بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ.

وأضاف "ترامب" أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في "لاس فيجاس" أنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

شاهد: سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة

بواسطة: بي بي سي العربية

إعادة تشغيل الفيديو التالي رجل يركض نحو سيارة الملك المغربي محمد السادس ركض رجل نحو سيارة الملك المغربي محمد السادس أثناء مرور موكبه مع البابا فرانسيس في شوارع العاصمة الرباط. بي بي سي

أوضاع المغاربة الذين تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية وصل البابا فرانسيس إلى العاصمة المغربية الرباط ، في زيارة قصيرة تستغرق يومين. وتتمحور الزيارة حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. بي بي سي

هكذا يريد الاتحاد الأوروبي التحكم في سرعة السيارات في عام 2022 سيتم تزويد جميع السيارات المباعة في أوروبا من عام 2022 بتكنولوجيا الحد من السرعة ، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على القواعد الجديدة. Advertisements بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتابع "ترامب" وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيجاس "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا، حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية"، بحسب "رويترز".