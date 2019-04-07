شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من إطلاق الشائعات بشأن منظومة التعليم..ويؤكد :تضربها فى مقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعرب" أبو جاد " فى بيان له، عن أسفه لعدم التزام بعض المديريات التعليمية بهذه التوجيهات، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف قامت بنشر خبر "غير صحيح" على صفحتها الرسمية، وقالت من خلاله:" آخر كلام.. امتحانات الصف الأول الثانوي في مايو القادم ورقيا وليس علي التابلت"، وذلك بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد نفت خلال بيان رسمي الأيام الماضية هذه الشائعة.

ووجه النائب حسين أبو جاد التحية لـ"طارق شوقى" فى رده الواضح والحاسم على هذا الأمر وتأكيده أن ما تم تداوله ليس صحيحا وسيتم التحقيق فيه وأن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة، وإنه لا حديث الآن إلا عن استكمال خطة الاختبارات التدريبية لأبنائنا الطلاب على شكل الأسئلة الجديد.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على أن الصف الأول الثانوي هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات في المجموع التراكمي، موضحة أنه سيتم إعلان كافة "النتائج التي وصلنا إليها في التجربة الأخيرة بشكل دقيق جدا قريبا"، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم 4 إبريل المقبل وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا مصلحتهم والعمل عليها ليلا ونهار.