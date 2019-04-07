شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يناقش الحماية الجنائية للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالياته لليوم الثاني علي التوالي في مناقشة تحديث التشريعات العقابية في مصر، والذي يشارك فيها عدد من الحقوقيين والقضاة وغيرها من المعنيين.

ويناقش المجلس في يومه الثاني جلسة حول العقوبات البديلة والجدوي الاقتصادية والاجتماعية ويترأسها المستشار المنصف سليمان ويشارك فيها الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، والدكتور محمد الشناوي خبير في مجال النظم العقابية والدكتور حسام الدين محمد رئيس قسم القانون الجنائي.

وفي جلسته الثانية يناقش المجلس والمنظمة تعزيز الحماية الجنائية للفئات الأكثر حاجة للرعاية ويترأسها المستشار ثناء خليل وبمشاركة كل من الدكتور كرم خميس باحث في العلوم السياسية والاجتماعية والمستشار محمد ضياء الدين وكيل النائب العام والدكتور هاني هلال مدير الموسسة المصرية للنهوض بأوضاع الأطفال، والدكتور أحمد نجيب باحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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