كتب أحمد الجعفرى
العديد من الأفعال يرتكبها المواطنين فى حياتهم اليومية، غير مدركين أنها جرائم ومخالفات تستوجب العقاب، كالتدخين فى المنشأت العامة أو وسائل النقل، أو إلقاء المخلفات فى الطريق، وغيرها من الجرائم؛ باتت تحت طائلة القانون، الذى عاقب على مثل تلك الأفعال بالغرامات، بل وتصل بعض العقوبات إلى الحبس.
تدخين السجائر فى المواصلات والمنشآت العامة
القانون حظر التدخين فى المنشآت ومن بينها المنشآت الحكومية، المنشأت الصحية، المنشآت التعليمية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب فضلا عن وسائل النقل العامة...
كانت هذه تفاصيل خبر "احذر الغرامات الجديدة".. التدخين فى المنشآت ووسائل النقل العامة يعرضك للغرامة..وقضاء الحاجة فى الشوارع فعل فاضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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