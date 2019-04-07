أشار الوزير السابق ​مروان شربل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اليوم نعيش موسم ​محاربة الفساد​". وقال: "اطرح على اللبنانيين السؤال التالي: ماذا تسمي الذي اشترى أصوات الفقراء والمحتاجين حتى يصل الى ​المجلس النيابي​، وكم هو عددهم حالياً، وهل يحق له ان يعطينا دروساً بالأخلاق؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر شربل: هل يحقّ للذي اشترى أصوات الفقراء ان يعطينا دروساً بالأخلاق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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