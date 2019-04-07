رئيس بلدية جبيل التقى سفير بلغاريا في لبنان

استقبل رئيس بلدية جبيل وسام زعرور في دار البلدية سفير بلغاريا في لبنان BOYAN BELEV يرافقه القائم بأعمال السفارة ANATOLI DESHEV، في حضور رئيس اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس البلدي رالف صليبا، وتم خلال اللقاء عرض للترتيبات والتحضيرات للزيارة التي سيقوم بها الرئيس البلغاري الى مدينة جبيل -بيبلوس في يوم الاربعاء المقبل، في اطار زيارته الرسمية الى لبنان.
وفي ختام اللقاء، جال الحاضرون في السوق القديم واستكشفوا الاماكن الاثرية والتاريخية والدينية التي ستشملها الزيارة داخل المدينة.
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