البطريرك مار اغناطيوس الثالث يونان يزور مقر اليونيفيل الإيطالية في شمع

زار ​البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​ مقر ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ في شمع - ​قضاء صور​ حيث كان في استقباله قائد القطاع قائد ​الكتيبة الإيطالية​ الجنرال ديوداتو ابانيارا والمرشد الروحي للكتيبة الأب كلاوديو مانكوزي وقنصل ​إيطاليا​ الفخري المهندس ​احمد سقلاوي​.

واطلع البطريرك يونان من الجنرال آبانيارا وطاقمه خلال اجتماع على الوضع العام في ​جنوب لبنان​ وعن طبيعة المهمة الموكلة لجنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​ وفقاً لقرار ​الأمم المتحدة​ 1701 في سبيل إستتباب ​الأمن​ والإستقرار في المنطقة ومشاريع الخدمات الإنمائية في كافة المجالات التي يقدمها مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء غاريبالدي الإيطالي لفائدة السكان المحليين.

وتوجه البطريرك بكلمة شكر للجنرال آبانيارا وجنود حفظ السلام الإيطاليين مشيدا بدورهم وتضحياتهم من اجل إستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة ومباركا لهم مهامهم النبيلة من أجل حفظ كرامة الإنسان ونوه بدعمهم للأهالي عبر إنجاز المشاريع الخدماتية والإنمائية. ثم بارك البطريرك يونان الكنيسة الجديدة في مقر الكتيبة الإيطالية في شمع.