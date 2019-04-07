شقير غادر الى موسكو للمشاركة في افتتاح مجلس الاعمال الروسي العربي

غادر وزير الاتصالات ​محمد شقير​ على رأس وفد اقتصادي اليوم الى ​موسكو​ للمشاركة في افتتاح مجلس الاعمال الروسي - العربي ومعرض "أرابيا اكسبو" الذي يتضمن جناحا للمنتجات ال​لبنان​ية.

ويضم الوفد الى شقير رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك الصراف، رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، ورجال الاعمال: سمير الخطيب، خليل العرب، فيكتور نجريان، بشير بساتني، مروان صيداني، سعد الجمل.

ويعقد شقير خلال زيارته اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين الروس والعرب وسيناقش معهم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وبلدانهم.

وفي هذا الاطار، أكد شقير "أهمية الاجتماعات التي ستعقد في اطار مجلس الاعمال الروسي العربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين ​روسيا​ و​الدول العربية​"، مشيرا الى "وجود الكثير من الفرص الواعدة التي يجب العمل عليها".

وشدد على أن "التطورات الحاصلة في لبنان بعد ​تشكيل الحكومة​ لا سيما الخطط والبرامج الاقتصادية والمشاريع الواعدة سيتم طرحها بشكل مركز خلال الملتقى واللقاءات مع المسؤولين الروس والعرب الذين سيلتقيهم، بهدف جذب المستثمرين الى لبنان".