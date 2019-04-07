بهية الحريري: الدور الذي نريده لصيدا مساحة لقاء لكل اللبنانيين

أشارت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النائب ​بهية الحريري​ خلال احياء ​مدينة صيدا​ لـ"ليلة المتاحف" " La Nuit Des Musees"، إلى ان "هذا هو الدور الذي نريده لصيدا والذي نحن نامل ان تبقى صيدا تستقبل ان كان بمعالمها التراثية او بمرافقها الحيوية كل الناس من مختلف المناطق".

وأضافت "بالنسبة لليلة المتاحف نحن هذه ثالث سنة نحتفل كما ب​بيروت​ وككل منطقة في ​لبنان​. صيدا فيها كثير من المواقع المنوعة التي تاتي الناس اليها ، وكما راينا الآن لدينا مكان جديد وخان جديد خان المير كل يوم تكتشف ميزة جديدة في المدينة. صيدا غنية بتاريخها وتراثها وحتى تستكمل بنيتها ربما تاخذ بعض الوقت ولكن لا يمنع ان المدينة تعيش وعايشة واهيمة صيدا انها كذلك وخاصة ​صيدا القديمة​. وإنني ادعو كل الناس ان ياتوا الى صيدا ويروا هذا المناخ التآلف ومساحة لقاء لكل اللبنانيين".