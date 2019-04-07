حمدان: المقاومة هي المعبر الالزامي لحفظ الحقوق

اشار عضو هيئة الرئاسة في "أمل" ​خليل حمدان​ إلى ان "الثالوث الماسي ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ هو من اسس لرافعة وطنية في مواجهة ​الاحتلال الاسرائيلي​ وعدوانيته ضد ​لبنان​، فالمقاومة التي اطلقها ​الامام موسى الصدر​ هي المدماك الاساس لهذه الجذوة التي ما زالت متوقدة طالما هناك محتل يهدد ارضنا وثرواتنا".

وأضاف "أمام الصلف الاميركي الذي نقل سفارته الى ​القدس​ ومنح ​الجولان​ السوري المحتل للكيان الصهيوني وامام هذه الغطرسة الاميركية التي تتحدى ​المجتمع الدولي​ وتضرب بعرض الحائط سيادة الدول، الحل هو الاستمرار بدرب المقاومة، وهي المعبر الالزامي لحفظ الحقوق وردع المتآمرين ومواجهة التحديات فلا خير في حق لا تدعمه قوة، وقوتنا هي في مقاومتنا وجيشنا وبوحدتنا، ولا يستطيع احد تجاوز حقنا بالمقاومة".