جان لوي قرداحي: ندعم موقف بطيش حول الحال الاقتصادي

أكد الوزير السابق ​جان لوي قرداحي​ في بيان باسم "حركة التضامن الوطني" دعم موقف وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ الذي اعتبر أن واقع الحال الاقتصادي يعود إلى تراكم الاختلالات البنيوية وفشل النموذج المعتمد خلال السنوات الماضية، وهو النموذج الريعي الذي لطالما طالبنا بضرورة إعادة النظر به.

واعتبر ان " يطيش وضع إصبعه على جرح ​الاقتصاد اللبناني​ وسياسته النقدية والهندسات المالية المعتمدة. ولو كان الوزير، كما يرى البعض، في صدد التهويل والهجوم المفتعل على حاكم ​مصرف لبنان​ لأهداف ومصالح سياسية، لكان اكتفى بطرح المشكلة، غير أنّه اقترح سلسلة إجراءات عاجلة شأنها انقاذ البلد من حفرته المظلمة".

وتوقف عند طرحه "وجوب زيادة الإنتاج والتصدير والتخفيف من الإستيراد"، أي دعم وتفعيل القطاعات الإنتاجية وهو مطلب من مطالبنا الأساسية في "حركة التضامن الوطني"، معتبرا انه "من المحتّم، أن هذا المطلب الإصلاحي لمسارنا المالي والاقتصادي، مرتبط بتشريعات مسؤولة وبتفعيل القوانين كما عرضها الوزير بطيش".

وشدد على انه يشد على يد الوزير منصور بطيش الذي يؤمن كما "حركة التضامن الوطني" بإمكانيات البلد البشرية والمادية وقدرته على النهوض، بالرغم من الانهيار الحاصل وتفاقم عجز الخزينة وتزايد ​الدين العام​، وأخيرًا نحيّي الوزير على جرأته في الطرح وشفافيته في المعالجة المهنية البنّاءة.