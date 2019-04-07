وصل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الى متحف بطل ​لبنان​ يوسف بك كرم في زغرتا، برفقة رئيس ​حركة الاستقلال​ النائب ​ميشال معوض​ والمستشار السياسي ل​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​بيار رفول​، منسق وأعضاء هيئة التيار في ​قضاء زغرتا​ ووفد من حركة الاستقلال. وكان في استقبالهم الوزير السابق ​فايز كرم​ وصاحب ومدير متحف بطل لبنان يوسف بك كرم محسن الطبيش وحشد من المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل وصل الى متحف يوسف بك كرم في زغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.