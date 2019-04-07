توقيف سارق نفذ حوالي 29 عملية سرقة حقائب من داخل سيارات في صوفر وعاليه وخلدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بعد أن تكاثرت عمليات السرقة من داخل السيارات في مناطق صوفر وعالية وخلدة نفذها مجهول بعد كسر زجاج تلك السيارات باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية والاستعلامية ضمن مناطق حصول عمليات السرقة حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل ويدعى: م. م. (مواليد العام 1969، لبناني) وهو من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا: السرقة، النشل، التزوير والمخدرات، ومطلوب للقضاء بجرم سرقة".
وأوضحت أنه " بناء عليه، جرى تكليف القوة الخاصة في الشعبة لاجراء المتابعة الميدانية لتحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبتاريخ 1/3/2019 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت هذه القوة من توقيفه بعملية نوعية وخاطفة في محلة الضاحية الجنوبية، وضبطت دراجته الآلية. بالتحقيق معه، إعترف أنه وبعد خروجه من السجن أواخر العام 2018، أقدم على تنفيذ حوالي 29 عملية سرقة لحقائب من داخل السيارات المتوقفة على جانبي الطريق بعد ان يقدم على كسر زجاجها، وذلك في مناطق: صوفر وعاليه وخلدة. اجري المقتضى القانوني بحقه، واودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء."
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