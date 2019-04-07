توقيف سارق نفذ حوالي 29 عملية سرقة حقائب من داخل سيارات في صوفر وعاليه وخلدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بعد أن تكاثرت عمليات السرقة من داخل السيارات في مناطق صوفر وعالية وخلدة نفذها مجهول بعد كسر زجاج تلك السيارات باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ اجراءاتها الميدانية والاستعلامية ضمن مناطق حصول عمليات السرقة حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل ويدعى: م. م. (مواليد العام 1969، لبناني) وهو من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا: السرقة، النشل، التزوير و​المخدرات​، ومطلوب للقضاء بجرم سرقة".

وأوضحت أنه " بناء عليه، جرى تكليف القوة الخاصة في الشعبة لاجراء المتابعة الميدانية لتحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبتاريخ 1/3/2019 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت هذه القوة من توقيفه بعملية نوعية وخاطفة في محلة ​الضاحية الجنوبية​، وضبطت دراجته الآلية. بالتحقيق معه، إعترف أنه وبعد خروجه من السجن أواخر العام 2018، أقدم على تنفيذ حوالي 29 ​عملية سرقة​ لحقائب من داخل السيارات المتوقفة على جانبي الطريق بعد ان يقدم على كسر زجاجها، وذلك في مناطق: صوفر و​عاليه​ وخلدة. اجري المقتضى القانوني بحقه، واودع المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​."