توقيف قائد بارز في حركة "الشباب" المتمردة في الصومال

تمكنت القوات التابعة لوكالة الأمن القومي والاستخبارات الصومالية من إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه خبير متفجرات في حركة الشباب المتمردة عقب عملية عسكرية نُفذت في العاصمة مقديشي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو يومين من تمكن القوات الصومالية من إلقاء القبض على قائد بارز آخر في الحركة المتمردة خلال عملية نُفذت في قرية بمنطقة شابيلي السفلي.
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