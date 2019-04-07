أفادت قناة "العربية" أن قيادة القوات الأميركية في أفريقيا تعلن إجلاء مجموعة من قواتها من ليبيا.
وذكرت القناة أن طيران الجيش الليبي يشن غارات على مواقع تشكيلات مسلحة جنوب طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة القوات الأميركية في أفريقيا تعلن إجلاء مجموعة من قواتها من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.