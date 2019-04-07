أفادت قناة "العربية" أن قيادة ​القوات الأميركية​ في ​أفريقيا​ تعلن إجلاء مجموعة من قواتها من ​ليبيا​. وذكرت القناة أن طيران الجيش الليبي يشن غارات على مواقع تشكيلات مسلحة جنوب طرابلس.

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