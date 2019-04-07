برلمانى: الشائعات تضرب منظومة التعليم الجديدة "فى مقتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتعليمات الواضحة والحاسمة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتي يشدد دائمًا على عدم ترويج الشائعات.

وأعلن تأييده التام والمطلق لهذه التصريحات لخطورة الشائعات في ملف التعليم، مؤكدًا أن إطلاق الشائعات يضرب منظومة التعليم الجديدة، في مقتل

وأعرب في بيان اليوم، عن أسفه الشديد لعدم التزام بعض المديريات التعليمية بهذه التعليمات، موضحا أن مديرية بنى سويف، نشرت خبرًا "غير صحيح"، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، وقالت من خلاله: "آخر كلام.. امتحانات الصف الأول الثانوي في مايو القادم ورقية وليست على التابلت"، ويأتي ذلك الأمر بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد نفت خلال بيان رسمي الأيام الماضية هذه الشائعة.

وحيا النائب حسين أبوجاد، الرد الواضح والحاسم من الدكتور طارق شوقى على هذا الموضوع، وتأكيده أن هذا الكلام ليس صحيحًا وسيتم التحقيق فيه وأن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة.