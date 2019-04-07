مصدر بالتعليم يكشف موعد الامتحان الثاني لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الامتحان الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، لن يلغى كما أشيع، ولكن يعقد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي يعقد نهاية مايو المقبل، ويكون فيما درسه الطالب بالفصل الدراسي الثاني، بعدها تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، ثم امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 9 يونيو المقبل، وتنتهي في 3 يوليو، بعدها يعقد الامتحان الثاني.

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وأضاف المصدر، أن الامتحان الثاني بديلًا للملحق، ويكون بنفس مواصفات الامتحان الأول، ويدخله الطالب الذي تعثر في الامتحان الأول ولم يحصل على 50% فأعلى، كما يمكن للطالب الذي حصل نسبة النجاح دخوله أيضًا اختياريًا إذا أراد المزيد من التدريب على النظام الجديد في الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أوضح أن الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي يجرى في مايو المقبل إلكترونيًا، وهو امتحان أساسي يشترط النجاح للانتقال للصف الثاني الثانوي.

وأضاف الوزير أن الامتحان يجرى في موعد محدد داخل اللجان بالمدارس الحكومية بنظام الكتاب المفتوح، وتعلن الوزارة خلال ساعات جدولين أحدهما لطلاب المدارس الحكومية والآخر لطلاب المدارس الخاصة والمنازل ونزلاء السجون، بحيث يؤدي طلاب المدارس الحكومية الامتحان داخل فصولهم وبعد ساعتين يؤدي طلاب المدارس الخاصة الامتحان في نفس الفصول نظرًا لتجهيزها، ويكون امتحانهم في نفس مستوى صعوبة امتحان طلاب المدارس الحكومية ولكن الأسئلة مختلفة.