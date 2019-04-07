محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التموين لاستعراض المشروعات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، المشروعات التنموية بالمحافظة خلال استقبال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء شريف الباسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين في ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للوزير في إحدى صوامع تخزين القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع التمور.