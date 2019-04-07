وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان في عمان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

أجرى وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرجي لافروف محادثات اليوم الأحد في عمان ركزت على العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الصفدي إن محادثات الجانبين تركزت على قضية اللاجئين السوريين، وخاصة فيما يتعلق بتفكيك مخيم الركبان، وشدد على أن حل قضية المخيم هو عودة اللاجئين إلى بيوتهم.

وقال لافروف إن الجانبين بحثا الملف السوري. وأعرب عن قلقه إزاء وضع اللاجئين السوريين ووعد بالعمل على توفير المواد الأساسية للسوريين العائدين.

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وتقول روسيا إن السلطات السورية مستعدة لتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان المخيم إذا ما تم إجلاؤهم وإعادتهم إلى مناطقهم في الداخل السوري.

ويقع مخيم الركبان، الذي يضم حوالي 40 ألف نازح، في جنوبي سورية. وتسيطر الولايات المتحدة الآن على المنطقة التي أصبحت مخيمًا للاجئين السوريين في عام 2014.

وتطرق لافروف إلى قضية الشرق الأوسط، وأكد في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية. وشدد:"نؤمن بحل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية"، ولفت إلى أن "المبادرات الأحادية لن تحل المشكلة".