حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

وردت معلومات عن تكوين صاحب محل ملابس، مقيم بمنطقة المنتزه، وأحد الأشخاص - مقيم بمرسى مطروح، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال مقابلة عملائهما من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما بمسكن الأول، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص، تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة "سائق".

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وبتفتيش المسكن عثر علي 20,000 دولار أمريكى، و720,000 جنيه مصرى، و161 بطاقة دفع إليكترونى خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التى ينتمى لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين – جهاز لاب توب.

بمواجهة المتهم الثالث، إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بأنه سمسار فى مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنى دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثانى وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والإستفادة من فارق سعر العملة.

واعترفا المتهمان الآخران بإرتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملائهما فى سحب المبالغ بالجنيه المصرى وتحويلها للدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء ، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب.

جرى حرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.