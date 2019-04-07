قفز من نافذة الطابق الرابع..القصة الكاملة لانتحار متهم أثناء التحقيق معه في نيابة مطوبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة مطوبس في كفر الشيخ، انتحار متهما في إحدى القضايا الجنائية، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في نيابة مطوبس، أثناء التحقيقات معه.

التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بانتحار المدعو "حمام م.ب"، 26 سنة، صياد، ويقيم بقرية الروس خليج بحري، دائرة مركز شرطة مطوبس.

وتبين أن المتهم سبق إتهامه في قضيتين "آداب عامة، وسلاح أبيض"، وأثناء سير التحقيقات معه ألقى بنفسه من نافذة الطابق الرابع بنيابة مركز مطوبس، بعد توجه التهام له هذه المرة بإحراز مواد مخدرة، وسلاح ناري.

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انتقل مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، اللواء محمد عمار، رفقة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه للوقوف على حقيقة الواقعة.

تبين من خلال فحص رجال المباحث الجنائية، أنه عقب دخول الصياد المذكور، لوكيل نيابة مركز مطوبس، لإجراء التحقيقات معه، على خلفية إتهامه بإحراز 15 جراما من مخدر الحشيش، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة خاصة بنفس السلاح، في المحضر رقم 8215 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة مطوبس، وأثناء سير التحقيق توجه المتهم ناحية النافذة وقفز منها.

جرى نقل جثة الصياد المذكور إلى مستشفى مطوبس المركزي، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على المتوفي تبين من تقريره إصابتة المنتحر بجروح بفروة الرأس، ويشتبه تعرضه لنزيف في المخ، أودى بحياته، نتيجة سقوطه من علو، وإلقاء نفسه من الطابق الرابع بنيابة مركز مطوبس.

باشرت نيابة مركز مطوبس التحقيقات في الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة الصياد المذكور، بمشرحة مستشفى دسوق العام، لبيان أسباب الوفاة، وبعدها صرحت بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.