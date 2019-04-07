مصدر بتعليم الغربية: طفل السقوط في بلوعة ترك زملائه وذهب للهو خلف المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية إن الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحي داخل مدرسة بقرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية كان يلهو مع زملائه داخل الفناء أثناء حصة التربية الرياضية وتركهم وذهب مع اثنين آخرين من زملائه خلف مبني المدرسة.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه، أنه أثناء لهو الأطفال سقط الصغير داخل البلوعة المفتوحة.

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وأكد المسئول في تصريحاته لمصراوي اليوم الأحد، أن الأمر جرى إحالته للشؤون القانونية، وسيتم التحقيق مع مدير المدرسة ومعلم التربية الرياضية، والمشرفين، إلى جانب عرض الواقعة على اللواء محافظ الغربية لتوقيع أقصى عقوبة على المتسببن فى وفاة الطفل نتيجة الإهمال.

وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة.

كانت قرية بنوفر بمركز كفر الزيات شهدت حالة من الغضب بين الأهالي بسبب سقوط الطفل محمد بهنسي، ٧ سنوات، داخل بلوعة مفتوحة في مدرستها ما أدى إلى وفاته.