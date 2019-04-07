تعرضت الفنانة كوثر براني في اليومين الماضيين لموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح قالت فيه إن جميع المغاربة ينتظرون حملها، قبل أن ترد والدموع في عينيها، موضحة أنها تعاني من مشاكل صحية حالت دون حملها لحدود الساعة.
كوثر براني شاركت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” ، مقطع فيديو ، تقول من خلاله إنها اطلعت على المنشورات التي تسخر منها بسبب تصريحها، وأن الدموع التي في عينيها ليست “دراما” ، مضيفة :” عندما ألتقي مع الصحافة دائما يوجهون لي نفس السؤال حول حقيقة حملي، لذلك كان ردي أن جميع المغاربة ينتظرون طفلي الأول”.
وكشفت براني أنها تعاني من مشاكل صحية تحول دون حملها لحدود الساعة ، ما جعل الصفحات التي سخرت منها تتراجع عن السخرية وتشارك صورها مع عبارات التعاطف معها.
يذكر أن كوثر براني ارتبطت رسميا بالفنان هاني خطاب، في أبريل سنة 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر كوثر براني وتصريح “جميع المغاربة ينتظرون حملي” .. سخرية واسعة انتهت بتعاطف كبير معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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