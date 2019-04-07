إنفانتينو ورئيس “الكاف” يحضران قرعة “كان” 2019

د.ب.أ
قال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد سيحضران قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حرص على أن يقام حفل إجراء القرعة في منطقة الأهرامات بجانب تأكيد حضور رئيسا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد سويلم أن العالم كلة سيشاهد مراسم احتفالية لقرعة كأس الأمم الأفريقية لم تحدث من قبل.
ويقام حفل سحب قرعة البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل بمنطقة سفح الأهرامات.
وتستضيف مصر البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليوز المقبل.
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