طقس الأحد.. جو بارد مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات.

وستكون الأجواء غائمة في أغلب الأوقات، مع نزول أمطار ضعيفة فوق منطقة طنجة والريف الغربي، فضلا عن مرور سحب كثيفة فوق مناطق السايس، والسهول الشمالية والأطلس المتوسط، حيث من المحتمل أن تعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة.

عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الأخرى، مع تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الداخلية، إضافة إلى إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الغرب وأحيانا من الجنوب-الشرقي بمنطقة طنجة، والريف والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة القوة إلى ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالسايس، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا، حيث ستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس ومنطقة طنجة، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية وجوار السواحل، وستكون ما بين 24 و29 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان ليصبح بعد ذلك قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى هائج جدا بين مهدية وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.