فيديو: يونس الميموني
عدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، خلال لقاء نظمه منتدى الشباب والديمقراطية، أول أمس الجمعة بطنجة، فوائد توظيف الأساتذة على الصعيد الجهوي لأنه سيمكن من خلق مناصب شغل لفائدة ساكنة كل جهة.
وكشف الرميد خلال مداخلته، أن ملف التوظيف على صعيد الجهة، يتابعه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولا فرق بين الموظف العمومي والمتعاقد، ما دام أن الوزارة ستقوم بمطابقة جميع الحقوق.
وأضاف أن جميع صناديق التقاعد ستصبح صندوقا واحدا في الإصلاح الجديد، مشيرا إلى أن الحركة الانتقالية لن يقع فيها تطابق، لأن المتعاقد موظف تابع للنفوذ الترابي لجهته.
كانت هذه تفاصيل خبر الرميد يعدد فوائد التوظيف بالتعاقد على صعيد الجهة في طنجة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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