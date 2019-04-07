السودان: ارتفاعُ عدد قتلى الاحتجاجات إلى 5

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانيّة الخرطوم، إلى 5، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة، اليوم الأحد.

وأصدرت الجنة بيانا أوضحت فيه أن الرقم ارتفع لخمسة بعد وفاة المتظاهرين؛ مآب حنفي"، وأحمد إبراهيم تبيدي، وآخر لم تحدد هويته، مشيرة إلى أن حنفي وتبيدي، والشخص مجهول الهوية، قُتِلوا عقب إصابتهم بالرصاص دون تفاصيل.

وأعلنت اللجنة فجر اليوم الأحد، عن وفاة الشاب عمرو جمال بعد إصابته برصاصة في الرأس، كما أعلنت مساء السبت، عن وفاة طبيب المختبر "عبد المعز عطا الله". متأثرا بإصابته، أثناء مشاركته في احتجاجات السبت، بالمدينة.وأكد وزير الإعلام، إسماعيل حسن، في بيان، أمس السبت، تعامُل القوات النظامية "بروح الوطنية" مع محتجين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، ودعا تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة للتظاهر، في إطار ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

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وتُعتبر مظاهرات السبت، الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، بحسب مراقبين، مع دخول الاحتجاجات التي بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير، شهرها الرابع.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلا، حسب آخر إحصائية حكومية، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.

جانب من احتجاجات اليوم (نشطاء - تويتر)

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله، مؤكدًا أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.