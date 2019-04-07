الرملة: إصابة خطيرة في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل، في الثلاثينيات من عمره، بجروح خطيرة، إثر سقوط جسم ثقيل عليه، خلال عمله في ورشة بناء، بشارع "جابوتنسكي" في مدينة الرملة، اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى " تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وعلمنا في وقت لاحق أن المصاب عامل أجنبي من دولة الصين.

Advertisements

وفي هذا السياق، بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 19 عاملا، منهم 9 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.