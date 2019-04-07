انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الرابعة.. عمران خان يشعل فتيل أزمة بين بلاده وأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 11:56 صباحاً - استدعت الحكومة الأفغانية دبلوماسياً باكستانياً، للمرة الرابعة، لتفسير أحدث تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن مفاوضات السلام الأفغانية الجارية، الذي أثار التوتر بين البلدين من جديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي، إن الوزارة استدعت الدبلوماسي الباكستاني للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها "تدخلاً صريحاً" في الشأن الأفغاني.

وذكر أحمدي في تغريدة بـ"تويتر": "تعتبر أفغانستان تصريحات عمران خان الأخيرة تدخلاً صريحاً في شؤون أفغانستان الداخلية، وتعتبر تصريحات رئيس الوزراء عودة إلى موقفه السابق".

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وهذه رابع مرة في غضون شهر ونصف الشهر تقريباً تطلب فيها كابول تفسيراً من إسلام آباد بشأن تصريحات تتعلق بمفاوضات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاماً، وفق "وكالة رويترز".

وفي أواخر مارس الماضي، استدعت أفغانستان سفيرها من إسلام آباد بسبب تصريح عمران خان بأن تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة قد يسهل مفاوضات السلام بين المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان. وعاد السفير إلى مكانه بعد وقت قصير بعدما أوضحت باكستان أن تصريح خان اقتُطع من سياقه.

لكن وسائل إعلام أفغانية ذكرت أن خان تحدث مجدداً عن الأمر يوم الجمعة، أمام حشد في باكستان، وأوضح أن تصريحه بشأن الحكومة المؤقتة كان "نصيحة أخوية" للأفغانيين.