انت الان تتابع تفاصيل خبر بولندا تطالب ألمانيا بـ900 مليار دولار تعويضات للحرب العالمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 11:56 صباحاً - قالت بولندا إنها تعتزم مطالبة ألمانيا بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بها في الحرب العالمية الثانية، وكشفت أن المبلغ يقدر بـ900 مليار دولار.

وقال النائب في البرلمان البولندي، العضو في اللجنة المختصة في تقدير قيمة التعويضات، في حوار مع صحيفة "دبليو بوليتيسي" (WPolityce) إن الحديث يدور حول مبلغ لا يقل عن 900 مليار دولار، مضيفاً أن تجاهل الحكومة البولندية لمسألة التعويضات خلال السنوات الثلاثين الماضية يعد "عاراً".

وتابع في حواره: "يتعين على ألمانيا دفع مبالغ مالية لائقة كتعويضات".

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هذا وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد صرح في وقت سابق أن مسألة التعويضات التي تطالب بها بلاده لا تزال مفتوحة.

من جانبها أكدت ألمانيا في تصريحات سابقة أنها لا تنوي دفع أي تعويضات إلى بولندا، ولا يوجد أساس للتشكيك في تخلي بولندا عن التعويضات سنة 1953.

يعدّ السبب الرئيسيّ والمباشر لبدء الحرب قيام ألمانيا باحتلال بولندا، فكان الردّ البريطاني الفرنسي المشترك بإعلان حربهم على دولة ألمانيا النازية التي كانت بقيادة هتلر وقتها.