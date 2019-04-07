شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أمريكي هدد بقتل نائبة «مسلمة» بالكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مدعون اتحاديون، إن رجلاً من نيويورك، يدعى باتريك كارلينيو عمره، 55 عاماً، اعتقل ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديموقراطية المسلمة إلهان عمر عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا.

وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان لها، بأن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

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وقال الادعاء إن كارلينيو تحدث هاتفياً مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس، وهدد بقلتها، فيما قالت وزارة العدل إن التهديد أحيل لشرطة الكونجرس التي بدأت تحقيقاً بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

وبحسب إفادة من عميل خاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، بدا كارلينيو غاضباً أثناء المكالمة لكنه ذكر اسمه وطريقة الاتصال به.

ومثل كارلينيو أمام المحكمة في جلسة إجرائية يوم الجمعة، وهو محتجز حالياً لحين عقد جلسة أخرى في العاشر من أبريل، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن إلهان.

وإلهان عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي وتم انتخابها في نوفمبر لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونجرس.