شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور شمالي الصين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت سلطات المنطقة - فى بيان اليوم الأحد، أن المريض (82 عاما) من سكان محافظة "إيجينا" بالمنطقة، ويتلقى حاليا العلاج فى مقاطعة قانسو المجاورة، مشيرة إلى أن حكومة المنطقة بدأت تفعيل الاستجابة للطوارىء، وعقمت مسكن المريض والأماكن المجاورة له.
وأضافت السلطات أن من كانوا يتواصلون مع المصاب بشكل مباشر لم تظهر عليهم أعراض غير طبيعية حتى الآن.
ويعتبر فيروس (إتش 7 إن 9) أحد سلالات أنفلونزا الطيور، وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية به فى الصين عام 2013. ومعظم حالات إصابة البشر به ناجمة عن التعرض للدواجن الحية أو البيئة الملوثة، وغالبا تحدث خلال فصلى الشتاء والربيع.
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