ديزني تتخذ إجراء صارم ضد زائريها .. تعرفي عليه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت "ديزني" في مدونة لها أن الزوار لن يكونوا قادرين على التدخين في أي من حدائق ديزني الأمريكية ابتداءً من 1 مايو، وستقوم ديزني بإزالة جميع أقسام التدخين من عالم "والت ديزني" و "ديزني لاند" و "وسط مدينة ديزني بكاليفورنيا" و "مجمع "ESPN Wide World of Sports في فلوريدا وجميع الحدائق المائية.

وقالت ديزني إن مناطق التدخين ستكون متاحة خارج مداخل الحدائق فقط.

وقال متحدث باسم "ديزني": "بينما نوسع عروضنا، سنستمر في اتخاذ خطوات لتعزيز تجربة الضيوف وجعلها أكثر إمتاعًا لكل من يزورها"، وأضاف المتحدث بإسم ديزني إن السجائر الإلكترونية وأقلام vape مشمولة في الحظر.

وقالت الشركة إن الأسباب الكامنة وراء التغييرات هي "توفير تجربة أكثر إمتاعًا للجميع" و "تقليل الازدحام".

في عام 2018 ، ارتفعت أسعار تذاكر ديزني بنسبة تصل إلى 18 في المائة. أرخص تذكرة يومية لـ عالم والت ديزني وديزني لاند تكلف أكثر من 100 دولار.